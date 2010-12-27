Уровень воды в Финском заливе поднялся почти на один метр

Во вторник Северную столицу накрыли дожди.

Утром в городе на Неве зафиксировали повышенный уровень воды. Согласно Комплексу защитных сооружений Петербурга, он поднялся в районе дамбы на 91 см. Максимальный результат был зафиксирован в 10-м часу утра.

В седьмом часу утра в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Шторм пришел с Баренцева моря и принес с собой ливень и порывистый ветер.

В акватории Невской губы уровень воды утром повысился на 54 см.

На данный момент в Финском заливе вода превысила показатель в 76 см.

В среду, 2 октября, в Петербурге вновь ожидаются ливень и сильные порывы ветра.

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