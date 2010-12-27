В среду Петербург накроет очередной шторм

Ночью порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В среду, 2 октября, Петербург накроет очередной шторм. Ночью порывы ветра будут достигать 20 м/с. Днем стихия ослабнет до 7-12 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Кроме того, 2 октября стоит ждать сильных ливней. Температура воздуха поднимется не выше 11 градусов тепла.

Утром 1 октября автомобилисты стояли в 7-бальных пробках из-за плохой погоды. Стихия свалила деревья, сорвала провода и стала причиной многочисленных аварий. Из-за угрозы наводнения было решено закрыть затворы дамбы.

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