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Около метро "Старая деревня" обрывались линии снабжения троллейбусов
Сегодня, 12:29
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IRINA_CHALKINA

Около метро "Старая деревня" обрывались линии снабжения троллейбусов

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Петербуржцы связывают обрыв тросов с сильным ветром.

Во вторник, 1 октября, около метро "Старая деревня" обрывались линии снабжения троллейбусов. Об этом петербуржцы сообщили в соцсетях. 

По словам горожан, тросы остались лежать на дороге. Из-за этого образовалась километровая пробка. 

Петербуржцы связывают обрыв тросов с сильным ветром. Напомним, что на Петербург надвигается разрушительный ураган "Мортимер". Из-за урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду. 

Ранее мы сообщали о том, что каршеринг пробил ограждение и едва не улетел в залив на Балтийском бульваре.

Фото:питерская булка/telegram 

Теги: новости спб, оборвались трамвайные линии, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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