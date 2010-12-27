Во вторник, 1 октября, около метро "Старая деревня" обрывались линии снабжения троллейбусов. Об этом петербуржцы сообщили в соцсетях.
По словам горожан, тросы остались лежать на дороге. Из-за этого образовалась километровая пробка.
Петербуржцы связывают обрыв тросов с сильным ветром. Напомним, что на Петербург надвигается разрушительный ураган "Мортимер". Из-за урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду.
Ранее мы сообщали о том, что каршеринг пробил ограждение и едва не улетел в залив на Балтийском бульваре.
Фото:питерская булка/telegram
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