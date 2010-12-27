Каршеринг пробил ограждение и едва не улетел в залив на Балтийском бульваре

Водителя сбил с толку поворот на 90 градусов на улицу Маршала Захарова.

Утром 1 октября в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга. По словам очевидцев, водитель автомобиля поехал прямо по Балтийскому бульвару, проигнорировав резкий поворот на 90 градусов на улицу Маршала Захарова. В сети появились фотографии с места происшествия.

В результате иномарка пробила ограждение и едва не улетела в Финский залив. На снимках видно, что у автомобиля сильно пострадала передняя часть. Каршеринг забирал с места ДТП эвакуатор.

Ранее мы писали, что автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург