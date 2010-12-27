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Каршеринг пробил ограждение и едва не улетел в залив на Балтийском бульваре
Сегодня, 11:44
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Alena_Zinovieva

Каршеринг пробил ограждение и едва не улетел в залив на Балтийском бульваре

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Водителя сбил с толку поворот на 90 градусов на улицу Маршала Захарова.

Утром 1 октября в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга. По словам очевидцев, водитель автомобиля поехал прямо по Балтийскому бульвару, проигнорировав резкий поворот на 90 градусов на улицу Маршала Захарова. В сети появились фотографии с места происшествия.

В результате иномарка пробила ограждение и едва не улетела в Финский залив. На снимках видно, что у автомобиля сильно пострадала передняя часть. Каршеринг забирал с места ДТП эвакуатор.

Ранее мы писали, что автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, авария с каршерингом, дтп каршеринг
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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