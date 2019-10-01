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Автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино

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Жертвы оказались школьниками 14 и 15 лет.

Вечером 30 сентября в Петербурге произошла авария с каршериговым автомобилем. Несколько школьников пострадали на пешеходном переходе. На "зебре" из сбила женщина на арендованной иномарке. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы. Водителям удалось заснять на камеру видеорегистратора произошедшее.

Местные жители уточнили, что ДТП произошло на пересечении Дунайского проспекта с Купчинской улицей. Виновница аварии двигалась по дороге на транспортном средстве от "Яндекс.Драйв". Петербурженка ехала со стороны улицы Ярослава Гашека и собиралась совершить левый поворот. По непонятной причине автоледи выехала на пешеходов, когда для них горел зеленый сигнал светофора. 

Пострадавшие выжили. Пострадали два человека. Ранее появились сведения о том, что один юноша сломал ногу. Информацию  не подтвердили официальные источники. По данным медиков, состояние пациентов средней степени тяжести.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ленинском погибшую бабушку нашли под окнами многоэтажки.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: каршеринг, купчино, пешеходы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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