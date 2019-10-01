Автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино

Жертвы оказались школьниками 14 и 15 лет.

Вечером 30 сентября в Петербурге произошла авария с каршериговым автомобилем. Несколько школьников пострадали на пешеходном переходе. На "зебре" из сбила женщина на арендованной иномарке. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы. Водителям удалось заснять на камеру видеорегистратора произошедшее.

Местные жители уточнили, что ДТП произошло на пересечении Дунайского проспекта с Купчинской улицей. Виновница аварии двигалась по дороге на транспортном средстве от "Яндекс.Драйв". Петербурженка ехала со стороны улицы Ярослава Гашека и собиралась совершить левый поворот. По непонятной причине автоледи выехала на пешеходов, когда для них горел зеленый сигнал светофора.

Пострадавшие выжили. Пострадали два человека. Ранее появились сведения о том, что один юноша сломал ногу. Информацию не подтвердили официальные источники. По данным медиков, состояние пациентов средней степени тяжести.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ленинском погибшую бабушку нашли под окнами многоэтажки.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

