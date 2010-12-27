На Ленинском погибшую бабушку нашли под окнами многоэтажки

В причинах трагедии разбирается полиция.

В Красносельском районе Петербурга вечером 30 сентября произошел трагический случай. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что под окнами многоэтажного дома лежит тело пенсионерки. Погибшую быстро накрыли, а к месту подъехали оперативники. Под аресу выезжали криминалисты.

Инцидент произошел по Ленинскому проспекту, 57 корпус 1. В настоящее время данных о личности жертвы нет. В ситуации разбирается полиция. Причины гибели петербурженки устанавливаются. Свидетели последствий предположили, что старушка могла не удержаться на высоте или ее столкнули.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Петербурга вынес приговор банде налетчиков на банки.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

