Суд Петербурга вынес приговор банде налетчиков на банки

Члены ОПГ похитили 1,9 млн рублей.

Санкт-Петербургский городской суд в понедельник огласил приговор в отношении четырех виновных в бандитских налетах на отделения банка. В феврале 2017 бандитов задержали на месте преступления, они пытались вынести из организации около 800 тыс. рублей. Об этом 30 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что организатором и главарем ОПГ был Резиуан Бешкуров. В июле 2016 года он собрал налетчиков из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. С огнестрельным оружием и сигнальным пистолетом бандиты нападали на офисы ПАО "Росгострах банк".

Всего на счет преступников зарегистрировано 4 вооруженных нападения и подготовка к одному разбойному нападению. В общей сложности члены банды похитили 1, 9 млн рублей. Их удалось задержать 27 февраля 2017 при попытке разбойного нападения на отделение банка на проспекте Салова, злоумышленники не успели вынести 785 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства трое из четверых обвиняемых признали свою вину. Организатор получил 17 лет ИК строгого режима, остальные участники - от 11 до 14 лет лишения свободы.

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