На Петербург надвигается разрушительный ураган "Мортимер"

Из-за урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду.

Во вторник, 1 октября, в Северную столицу придет разрушительный ураган "Мортимер". Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на источники.

По словам инсайдера, из-за урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду. Напомним, что из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. При этом автомобильное движение по САД КЗС будет осуществляться по обычному режиму.

Известно, что в Германии из-за урагана "Мортимер" погиб один человек. Также в Чехии около 20 домов остались без света.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появился "бермудский треугольник", в котором пропадают деньги.

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