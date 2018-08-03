В центре Петербурга появился "бермудский треугольник", в котором пропадают деньги

В центре Петербурга открылся "бюджетный треугольник", где по аналогии со знаменитым бермудским коллегой исчезают предметы в крупных размерах. Только в Северной столице пропадают не корабли, а бюджетные деньги.
Зону аномалии в Центральном районе, ограниченную Суворовским проспектом, улицей Моисеенко и 3-ей Советской улицей, открыл местный художник Леша Бурстон. На участке с дорожным ремонтом он развесил знаки, предупреждающие о таинственном исчезновении денег.
Художник заметил, что асфальт ремонтируют ежегодно на одних и тех же дорогах, но дорожное покрытие еле проживает сезон.
"<...> ремонт <...> , который не несёт улучшения их качества, укладка дворов плиткой – одни из наиболее явных побочных эффектов таких таинственных исчезновений внутри и вокруг этой зоны", – описал аномалию Бурстон.
Ранее Piter.tv показывал видео из стихийного "музея стрит-арта" в заброшенном особняке.
Фото: BURSTONE ART, ВКонтакте
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