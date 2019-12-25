Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила в МО "Шушары" нецелевое использование 39 млн рублей

Материалы по результатам проверки направили в суд.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга по итогам проверки выявила в МО "Шушары" более 150 нарушений на общую сумму 46 млн рублей. Из них 39 млн рублей были признаны нецелевым использованием средств местного бюджета.

Палата подвела итоги мероприятий, которые проводились для того, чтобы дать оценку законности и эффективности расходования бюджетных денег. В 2019-м году расходная часть бюджета муниципального округа составила 199 млн рублей. Это на 49 млн больше, чем в 2017-м году.

Было выявлено, что в "Шушарах" потратили более 35 млн рублей на благоустройство земельных участков, которые принадлежат городу, физическим и юридическим лицам. Согласно законодательству, расходы на содержание имущества несет его собственник.

Кроме того, 2 млн была израсходовано на устройство новых пешеходных дорожек на Школьной улице и Колпинском шоссе. Отмечается, что за средства из местного бюджета можно проводить лишь текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

Начальные цены работ на благоустройство и на транспортные услуги были завышены. Из-за этих и других нарушений аудитор Контрольно-счетной палаты Юрий Шутовов составлил протокол об административном нарушении по статье 15.14 КоАП. Материалы направлены в суд.

Ранее Piter.TV cообщил о том, что признание в любви помогло заделать яму в асфальте в Шушарах.

Фото: vk.com/moshyshary