Признание в любви помогло заделать яму в асфальте в Шушарах

"Сердце" закатали в асфальт. Это расстроило некоторых пользователей соцсетей.

Неизвестный признался поселку Шушары в любви. Для этого петербуржец выбрал необычный способ и нарисовал сердце вокруг дорожной ямы. Вскоре яму заделали. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Вот и решение всех проблем, обводить ямы баллончиком, чтобы быстрее устраняли. написал один из пользователей социальных сетей.

Ране Piter.TV рассказал историю сердца в Мурино. Осенью местные жители заметили разбитое сердце, валяющееся на дороге. Оказалось, что его снесло ветро.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK