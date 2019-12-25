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Признание в любви помогло заделать яму в асфальте в Шушарах
Сегодня, 17:45
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nadezhda_sib

Признание в любви помогло заделать яму в асфальте в Шушарах

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"Сердце" закатали в асфальт. Это расстроило некоторых пользователей соцсетей.

Неизвестный признался поселку Шушары в любви. Для этого петербуржец выбрал необычный способ и нарисовал сердце вокруг дорожной ямы. Вскоре яму заделали. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Вот и решение всех проблем, обводить ямы баллончиком, чтобы быстрее устраняли. 

написал один из пользователей социальных сетей. 

Ране Piter.TV рассказал историю сердца в Мурино. Осенью местные жители заметили разбитое сердце, валяющееся на дороге. Оказалось, что его снесло ветро. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: сердце, шушары, яма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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