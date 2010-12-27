"Сердце" Мурино вновь вернулось на свое место

Вместо разбитого сердца в арт-объекте установили новое.

В Мурино вернулся объект в виде сердца, с начала сентября на месте сердца была пустота. О долгожданном возвращении сообщили в группе ВКонтакте "Девяткино. Мурино. Новое Девяткино" 8 октября.

Осенью местные жители заметили разбитое сердце, валяющееся на дороге. Сначала петербуржцы подумали, что арт-объект испортили вандалы, по факту произошедшего даже подали заявление в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что элемент композиции снесло ветром, это было зафиксировано на камерах видеонаблюдения.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы отмыли мозаичную детскую площадку "Морское дно".

Фото: vk.com/v9kino