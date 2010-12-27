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"Сердце" Мурино вновь вернулось на свое место
Сегодня, 22:48
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"Сердце" Мурино вновь вернулось на свое место

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Вместо разбитого сердца в арт-объекте установили новое.

В Мурино вернулся объект в виде сердца, с начала сентября на месте сердца была пустота. О долгожданном возвращении сообщили в группе ВКонтакте "Девяткино. Мурино. Новое Девяткино" 8 октября. 

Осенью местные жители заметили разбитое сердце, валяющееся на дороге. Сначала петербуржцы подумали, что арт-объект испортили вандалы, по факту произошедшего даже подали заявление в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что элемент композиции снесло ветром, это было зафиксировано на камерах видеонаблюдения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы отмыли мозаичную детскую площадку "Морское дно"

Фото: vk.com/v9kino

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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