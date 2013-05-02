В Счетной палате заявили, что большая часть денег из бюджета ушла на пенсии

Уже шесть лет главной статьей расходов является соцполитика.

Счетная палата назвала самые затратные разделы в российском бюджете в 2021 году. Так. больше всего денег ушло на пенсии россиян. Информация об этом появилась в документе ведомства.

Отмечается, что социальная политика уже шесть лет является главной статьей расходов. Так, с 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовали 3,717 трлн рублей из запланированных 6 трлн рублей. По информации ведомства, на пенсии из этих денег потратили 1,772 трлн рублей.

Второе место по данному показателю занимает раздел "Национальная экономика", на которую за это время потратили 1,743 трлн рублей. На третьем месте находится раздел "Общегосударственные вопросы". Сюда входит, например, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства.

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