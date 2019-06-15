Борис Ковальчук рассказал о сбалансированности доходов и расходов в регионах России.

Региональные бюджеты страны демонстрируют положительную динамику. Соответствующее заявление в ходе правительственного часа на пленарном заседании от 14 марта в верхней палаты парламента сделал председатель Счетной Палаты России Борис Ковальчук. Он рассказал законодателям о результатах работы ведомства за 2024 год. Эксперт заметил, что в прошлом году доходы от консолидированных бюджетов по субъектам составили 24,5 триллиона рублей, что на десять процентов больше показателей 2023 года. Однако расходы также выросли на 10,3 процентов, а дефицит составил менее 300 миллиардов рублей. По словам спикера, такая ситуация говорит о сбалансированности бюджетов.

В 2025 году доходы регионов увеличатся до 25,35 триллиона рублей, а дефицит снизится до 50 миллиардов, что в шесть раз меньше, чем в 2024 году. Снижение государственного долга регионов на 2,5% является важным позитивным сигналом. Борис Ковальчук, глава СП РФ

Уточняется, что 90 процентов от всех заёмных средств приходится на региональные кредиты и государственные ценные бумаги. А доля займов в коммерческих банках составляет менее десяти процентов. Несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль в 2924 году, ключевые показатели реализованы.

Счетная палата в 2025 году проведет 113 мероприятий, посвященных анализу и реализации национальных целей.

Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ