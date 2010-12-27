Петербург встал в 7-балльные пробки

Причинами заторов стали плохая погода, многочисленные аварии и ремонтные работы.

Утром 1 октября петербургские автомобилисты встали в многокилометровые заторы. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" в городе наблюдается 7-балльная загруженность дорог. Эти сведения действительны на 10 часов утра.

Карта города на Неве окрасилась в красный цвет из-за плохой погоды, многочисленных аварий и ремонтных работ. Сообщения о "неожиданно плотном движении" начали приходить с самого раннего утра.

В настоящий момент заторы наблюдаются в Центральном, Петроградском, Фрунзенском, Московском, Красногвардейском, Калининском и Выборгском районах города. Плотнее всего в Петроградском районе Петербурга. Из-за ремонтных работ в красный цвет окрасилась Песочная набережная, улица Профессора Попова, Каменноостровский проспект от Песочной набережной до Большой Монетной улицы, Большая Пушкарская улица. Кроме того, 7-балльные заторы наблюдаются на набережной реки Карповки, проспекте Медиков, Выборгской набережной, на Гренадерском мосту, Арсенальной набережной, шоссе Революции, Пискаревском проспекте и проспекте Косыгина.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли дамбу, опасаясь наводнения.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"