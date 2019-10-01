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Петербуржцы: во Фрунзенском районе пошел град

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Град побил припаркованные машины.

Во вторник, 1 октября, во Фрунзенском районе пошел град. Петербуржцы поделились фото и видео погодного явления в соцсетях. 

Горожане отметили, что град шел также в Московском районе и в Кировском районе. Град побил припаркованные машины. 

В районе Елизаровской 5 минут шел дождь стеной, сейчас солнце, а град еще был в Купчино

рассказывают горожане

Также местные жители заявили о том, что на север города надвигаются черные тучи.

Напомним, что на Петербург надвигается разрушительный ураган "Мортимер". Из-за урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду. 

Ранее мы сообщали о том, что около метро "Старая деревня" обрывались линии снабжения троллейбусов.

Фото и видео:дтп и чп петерубрг/вк

Теги: град спб, новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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