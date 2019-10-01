Петербуржцы: во Фрунзенском районе пошел град

Град побил припаркованные машины.

Во вторник, 1 октября, во Фрунзенском районе пошел град. Петербуржцы поделились фото и видео погодного явления в соцсетях.

Горожане отметили, что град шел также в Московском районе и в Кировском районе. Град побил припаркованные машины.

В районе Елизаровской 5 минут шел дождь стеной, сейчас солнце, а град еще был в Купчино рассказывают горожане

Также местные жители заявили о том, что на север города надвигаются черные тучи.

Напомним, что на Петербург надвигается разрушительный ураган "Мортимер". Из-за урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что около метро "Старая деревня" обрывались линии снабжения троллейбусов.

Фото и видео:дтп и чп петерубрг/вк