Оппозиция избила 70-летнего главу РИК.

В Белграде протестующие участники оппозиционного движения "Сербия против насилия", несогласные с итогами муниципальных выборов в столице, ночью напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Соответствующее заявление сделал естный руководитель профильного ведомства Владимир Димитриевич. Он пояснил, что активисты атаковали 70-летнего Миладина Ковачевича и его коллег.

Также произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока "Сербия против насилия", что должном быть осуждено строжайшим образом и, надеюсь, наказано должным образом, как и любое насилие против членов РИК в последние дни. заявление главы РИК

Глава Республиканского управления статистики объяснил СМИ, что около 22 часов вечера 18 декабря по местному времени (00:00 по времени Москвы) выходил из здания РИК с помощником и водителем. В этот момент протестующие побили мужчину и повалили его на тротуар. Пострадавший ударился спиной. Коллеги вытащили Ковачевича из толпы, а затем вернули в избирком. Владимир Димитриевич назвал оппозиционный протест актом давления на республиканский избирком,.

Напомним, что ранее сербская оппозиция выразила несогласие с победой на прошедших выборах в скупщину (городское собрание) Белграда коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). По сведениям от городского избиркома, к 16 часам вечера понедельника движение получило 39,34% голосов против 34,27% прозападного блока.

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Фото и видео: Telegram / РИ Новости