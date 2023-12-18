Песков: в Кремле следят за выборами в Сербии

В Кремле следят за выборами в Сербии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва приветствует успех действующего президента страны Александра Вучича. Песков выразил уверенность, что итоги выборов помогут дальнейшему развитию отношений России и Сербии.
Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и вузаимоуважительного взаимодействия будет продолжена.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Отметим, что 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Скупщину республики. По данным Республиканской избирательной комиссии, партия Вучича набрала 47,21% процентов голосов. Подсчет голосов продолжается.
Ранее мы сообщали, что Кремль наблюдает за планами ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии.
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