Кремль наблюдает за планами ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Кремль наблюдает за планами Европейского союза начать переговоры о вступлении в состав Украины и Молдавии. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 декабря поделился официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник счел политизированным решение Брюсселя начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии, так как такие страны могут дестабилизировать ЕС и не прагматично. В Москве полагают, что для мира очевидно, что Киев и Кишинев не соответствуют в настоящее время критериям по евроинтеграции.
В ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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