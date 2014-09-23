Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии

В Кремле оценили вчерашнее мероприятие.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков рассказал во время регулярного телефонного брифинга с журналистами о том, как глава государства Владимир Путин оценил прошедшую прямую линию и большую пресс-конференцию. В Кремле заметили, что политик успел раздать правительству поручения, а также встретился с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Президент остался удовлетворен, что удалось охватить широкий спектр тем. Было желание охватить больше, но по понятным соображениям исчерпать все темы невозможно. Будем верстать поручение, потребуется несколько дней, и мы его выпустим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 14 декабря президент РФ провел в прямом эфире пресс-конференцию "Итоги года с Владимиром Путиным". В 2023 году году мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. В общей сложности политик ответил на 67 вопросов. Из этого числа 26 вопросов задали граждане страны в формате прямой линии, еще 33 — журналисты в рамках большой пресс-конференции.

Песков рассказал об основных темах в вопросах граждан Путину.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости