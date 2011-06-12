Песков рассказал об основных темах в вопросах граждан Путину

По его словам, россиян волнует непростая международная обстановка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об основных темах в вопросах граждан Владимиру Путину в рамках "Прямой линии" и ежегодной большой пресс-конференции. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, россиян волнует непростая международная обстановка и вопросы, связанные со спецоперацией. Он также отметил, что поступают вопросы про экономическую сферу и социальные аспекты.

Люди интересуются международными делами, потому что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков назвал имена ведущих прямой линии Путина.

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