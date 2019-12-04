В Саратове маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб

В результате ДТП пострадали 15 человек.

Сегодня, 4 декабря, маршрутный городской автобус протаранил столб в Саратове.

ТАСС со ссылкой на источники в региональном МВД сообщает, что ДТП произошло около 11 часов (местное время) на улице Орджоникидзе в Заводском районе областного центра. Автобус на полном ходу выехал за пределы дороги и врезался в мачту освещения. В результате ДТП пострадали 15 человек. 12 человек были госпитализированы в больницу.

За рулем маршрутного автобуса находился мужчина 1981 года рождения. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее: Piter.TV публиковал видео и рассказывал подробности о перевернувшемся автобусе ПАЗ в Белгородской области. Рассказывал подробности трагедии в Казахстане, где в перевернувшемся автобусе погибли 8 человек. А также рассказывал о ДТП с украинским автобусом в Воронежской области.

Видео: ЧП Саратов