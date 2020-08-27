Пострадали не менее девяти человек.

В Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов. Об этом рассказали журналисты американского телеканала ABC со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, жертвами инцидента стали три человека, еще несколько человек считаются пострадавшими. Известно, что машина столкнулась с людьми в пешеходной зоне под мостом. Там находились палатки, в которых предположительно находились бездомные.

В общей сложности под колесами транспортного средства оказались не менее девяти человек. Сейчас двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция задержала 71-летнего водителя. Он мог находиться за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. К моменту прибытия представителей закона он пытался оказать помощь одному из пострадавших.

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