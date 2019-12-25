ВМС США решили списать корабль Bonhomme Richard из-за последствий пожара на нем

Восстановление корабля сочли нецелесообразным.

Военно-морские силы США решили списать универсальный десантный корабль Bonhomme Richard из-за последствий пожара на нем. Об этом говорится в официальном заявлении ВМС США.

После тщательного изучения [вопроса] ВМС приняли решение списать USS Bonhomme Richard ... в связи со значительными повреждениями, полученными кораблем во время пожара в июле ВМС США

Эксперты уточнили, что ремонт на корабле может занять от 5 до 7 лет. Он обойдется военному ведомству в более чем три миллиарда долларов. В связи с этим восстановление судна сочли нецелесообразным. В ВМС рассматривали возможность ремонта корабля для его использования для альтернативных задач, не связанных с десантированием, но этот вариант также оказался невыгодным.

Напомним, что Bonhomme Richard рассчитан более чем на 1 тысячу человек личного состава. Он загорелся 12 июля на базе в городе Сан-Диего. Пожарные смогли ликвидировать пламя только 16 июля. Пострадавшими на корабле считаются 60 человек.

Названа основная версия пожара на горевшем четыре дня военном корабле США.

Фото: KSWB