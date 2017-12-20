Названа основная версия пожара на горевшем четыре дня военном корабле США

Американские военные подозревают поджог на Bonhomme Richard в Сан-Диего.

Пожар на универсальном десантном корабле Bonhomme Richard Военно-морских сил США мог стать следствием поджога. Об этом сообщил американский телеканал NBC 7 со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Специалисты уточнили, что к настоящему времени нашли подозреваемого. Им оказался матрос, проходивший на корабле службу.

Источник в американских ВМС рассказал, что пожар на данном корабле является одним из худших инцидентов, происходивших с боевыми судами вне боевых действий за последние годы. Контр-адмирал Филип Э. Собек назвал произошедшее "унизительным опытом".

Напомним, что корабль USS Bonhomme Richard удалось потушить 17 июля. Борьба пожарных с огнем осложнялась тем, что на пути находились строительные леса, а также горы мусора. Позже оказалось, что система пожаротушения корабля была отключена из-за технических работ.

В момент произошедшего на корабле находилось 160 военных. Пострадавшими считаются 60 человек. Пожар на USS Bonhomme Richard в Сан-Диего произошел не в результате взрыва.

Видео: KSWB