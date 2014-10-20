В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран

Джон Кирби рассказал о том, что РФ не хочет садиться за стол переговоров по Украине.

В США заявили об "изоляции" России после поездки российского лидера Владимира Путина на астанинский саммит в Иран. Политик был в Тегеране в рамках трехсторонней рабочей встречи, проводимой на высшем уровне. Координатор по вопросам стратегических коммуникаций администрации Совета национальной безопасности Джон Кирби в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне прокомментировал ситуацию.

Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Американский чиновник при администрации президента Джо Байдена полагает, что российский военно-промышленный комплекс испытывает трудности из-за западных санкций и экспортного контроля. По мнению Джона Кирби, ограничения усложнили для страны ситуацию с доступом к микроэлектронике. В США полагают, что визит президента РФ в Иран говорит о том, что Москва демонстрирует отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной для мирного урегулирования конфликта.

США ожидают, что ОПЕК+ нарастит объемы добычи нефти в ближайшие пару недель.

Фото и видео: Белый дом