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В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран

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Джон Кирби рассказал о том, что РФ не хочет садиться за стол переговоров по Украине.

В США заявили об "изоляции" России после поездки российского лидера Владимира Путина на астанинский саммит в Иран. Политик был в Тегеране в рамках трехсторонней рабочей встречи, проводимой на высшем уровне. Координатор по вопросам стратегических коммуникаций администрации Совета национальной безопасности Джон Кирби в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне прокомментировал ситуацию.

Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Американский чиновник при администрации президента Джо Байдена полагает, что российский военно-промышленный комплекс испытывает трудности из-за западных санкций и экспортного контроля. По мнению Джона Кирби, ограничения усложнили для страны ситуацию с доступом к микроэлектронике. В США полагают, что визит президента РФ в Иран говорит о том, что Москва демонстрирует отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной для мирного урегулирования конфликта.

США ожидают, что ОПЕК+ нарастит объемы добычи нефти в ближайшие пару недель.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, владимир путин, джон кирби, изоляция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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