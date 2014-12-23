В Белом доме рассказали о роли Саудовской Аравии в энергетическом картеле.

США рассчитывают на то, что Саудовская Аравия и объединение ОПЕК+ увеличат объемы добычи нефти в ближайшие пару недель. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделали официальный представитель администрации Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер и сотрудник Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстин.

СА заявила, что она будет работать над расширением своих мощностей по добыче нефти. И я переадресую вас к ней за дополнительной информацией на этот счет. Джаред Бернстин, член Совета

Советник президента США заявил о том, что Саудовская Аравия является одним из ключевых игроков-участников картеля ОПЕК плюс. Вашингтон приветствует решение международной организации нарастить объем добычи энергетических ресурсов на 50% сверх того показателя, что был запланирован на июль и август 2022 года. Карин Жан-Пьер уточнила, что речь идет о ближайших неделях.

Харрис: количество оружия, произведенного в США, утроилось за последние 20 лет.

Фото и видео: Белый дом

