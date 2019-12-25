Харрис: количество оружия, произведенного в США, утроилось за последние 20 лет

Вице-президент США назвала статистику по жертвам вооруженных нападений.

Американский вице-президент Камала Харрис заявила о том, что количество оружия, произведенного в США, утроилось за последние 20 лет. Соответствующей информацией чиновница поделилась с участниками мероприятия, посвященного встрече национальной Ассоциации содействия прогрессу для цветного населения страны. Спикер добавила, что вооружения в США больше, чем самого населения, но при этом в основном это оружие угрожает темнокожим гражданам.

Количество оружия, произведенного в этой стране, утроилось за последние 20 лет. Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис отметила, что темнокожие американцы составляют подавляющее большинство жертв в вооруженных нападениях. Она пояснила, что на территории США проживает 13% темнокожего населения от общего количества граждан. При этом они становятся жертвами вооруженных убийств в 64% случаев.

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Фото и видео: Белый дом