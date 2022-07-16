Лидер Белого дома рассказал о стремлении Америки не дать Тегерану возможности получить ядерный арсенал.

Американский президент Джо Байден: США привержены обязательству никогда не допустить получения Ираном ядерного оружия. Ради выполнения данной задачи Вашингтон намерен прикладывать всевозможные усилия. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках выступления на Совета сотрудничества арабских стран в Персидском заливе. Мероприятие проводится на территории города Джидда, находящемся в Саудовской Аравии.

США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Джо Байден, президент США

Напомним, что ССАГПЗ представляет из себя региональное движение, в которое входят шесть участников. В списке стран заявлены Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Международная организация сформирована в 1981 году.

Байден заявил, что США будут заниматься снижением напряженности на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Белый дом