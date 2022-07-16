Американский президент Джо Байден: США привержены обязательству никогда не допустить получения Ираном ядерного оружия. Ради выполнения данной задачи Вашингтон намерен прикладывать всевозможные усилия. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках выступления на Совета сотрудничества арабских стран в Персидском заливе. Мероприятие проводится на территории города Джидда, находящемся в Саудовской Аравии.
США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Джо Байден, президент США
Напомним, что ССАГПЗ представляет из себя региональное движение, в которое входят шесть участников. В списке стран заявлены Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Международная организация сформирована в 1981 году.
Байден заявил, что США будут заниматься снижением напряженности на Ближнем Востоке.
Фото и видео: Белый дом
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