Байден заявил, что США будут заниматься снижением напряженности на Ближнем Востоке

Лидер Белого дома рассказал о том, что Вашингтон хочет помогать решать местные конфликты.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США будут заниматься снижением напряженности и деэскалацией региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Такое заявление глава государства сделал во время своего выступления на саммите, посвященному Совету арабских стран Персидского залива. Мероприятие проводится на территории города Джидда, расположенном в Саудовской Аравии.

США не просто будут стараться сдерживать угрозы региональной безопасности. Мы будем работать над тем, чтобы снижать напряженность, заниматься деэскалацией конфликтов там, где это возможно. Джо Байден, президент США

Напомним, что 16 июля в Джидде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На событие приглашены американский лидер, президенты Иордании и Египта, а также премьер-министр Ирака.

Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / i24NEWS English