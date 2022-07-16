  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:07
139
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке

0 0

Глава Белого дома принял участие в саммите Совета по сотрудничеству стран персидского залива.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на саммите Совета по сотрудничеству с арабскими странами Персидского залива. Мероприятие проводится на территории города Джидда, находящегося в Саудовской Аравии. По мнению иностранного гостя, не следует мириться с попытками доминирования какой-либо страны в акватории региона над другими участниками. В частности, речь идет о попытках установления влияния за счет военной мощи, вторжений или угрозы нападения.

США не позволят другой или региональной державе поставить под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока <...> Равно как мы не будем мириться с усилиями каких-либо стран занять доминирующию позицию

Джо Байден, президент США

США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Фото и видео: YouTube / i24NEWS English

Теги: ближний восток, джо байден, персидский залив, судоходство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии