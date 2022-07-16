Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке

Глава Белого дома принял участие в саммите Совета по сотрудничеству стран персидского залива.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на саммите Совета по сотрудничеству с арабскими странами Персидского залива. Мероприятие проводится на территории города Джидда, находящегося в Саудовской Аравии. По мнению иностранного гостя, не следует мириться с попытками доминирования какой-либо страны в акватории региона над другими участниками. В частности, речь идет о попытках установления влияния за счет военной мощи, вторжений или угрозы нападения.

США не позволят другой или региональной державе поставить под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока <...> Равно как мы не будем мириться с усилиями каких-либо стран занять доминирующию позицию Джо Байден, президент США

США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Фото и видео: YouTube / i24NEWS English