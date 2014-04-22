США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле

Джо Байден напомнил о трагедии, которая произошла в лагере палестинских беженцев в мае.

США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего рабочего визита в Палестину. Политик провел совместную пресс-конференцию с лидером ближневосточного региона Махмудом Аббасом.

Напомним, что еще в начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал объявил о том, что Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову. Трагедия зафиксирована во время проведения изданием рейда по лагерю палестинских беженцев, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Смерть представительницы СМИ подтвердили сотрудники Минздрава Палестины. По версии Израиля, репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков. Однако коллега покойной утверждает, что в тот момент не было никаких перестрелок. Спустя некоторое время местный Генеральный прокурор из Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб отметил, что следователи пришли к выводу о том, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих Израиля. В ООН призвали провести реальное уголовное расследование инцидента и привлечь виновные лица к наказанию.

Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса.

Фото и видео: Белый дом