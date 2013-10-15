Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

Мухаммед бен Салман Аль Сауд переговорил с главой США.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо американскому президенту Джо Байдену из-за неудобного вопроса. Глава Белого дома не решился ответить на вопрос местной журналистки об отношениях, которые складываются между Вашингтоном и Эр-Риядом. Ролик с эпизодом, произошедшим во время рабочего визита главы США на Ближний Восток, опубликовала в социальных сетях востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.

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В кадре, выложенном в соцсети, заметно, что за общим столом в переговорной комнате находятся саудовская и американская делегации, которые возглавляют Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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Фото и видео: Вконтакте / Первый ближневосточный