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Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

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Мухаммед бен Салман Аль Сауд переговорил с главой США.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо американскому президенту Джо Байдену из-за неудобного вопроса. Глава Белого дома не решился ответить на вопрос местной журналистки об отношениях, которые складываются между Вашингтоном и Эр-Риядом. Ролик с эпизодом, произошедшим во время рабочего визита главы США на Ближний Восток, опубликовала в социальных сетях востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.

Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?

вопрос прессы

В кадре, выложенном в соцсети, заметно, что за общим столом в переговорной комнате находятся саудовская и американская делегации, которые возглавляют Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Ведущий Fox Варни: визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него конфузом.

Фото и видео: Вконтакте / Первый ближневосточный

Теги: ближний восток, джо байден, конфуз, мухаммед бен салман аль сауд, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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