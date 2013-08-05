Ведущий Fox Варни: визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него конфузом

Стюарт Варни назвал ошибку под номером один на должности Байдена в качестве президента США.

Ведущий американского телеканала Fox Стюарт Варни считает, что визит президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для политика конфузом. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире. Эксперт напомнил зрителям о том, что на полях международного саммита Большой семерки (G7) французский лидер Эмманюэль Макрон объявил Вашингтону о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия вряд ли могут увеличить добычу нефти. По мнению Варни, несмотря на это глава США намерен в рамках рабочего визита попросить больше энергетических ресурсов у Эр-Рияда. В случае согласия на расширенные объемы поставок СА должна будет получить одобрение от ОПЕК+. При этом организация включает в себя и Россию.

Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом. Стюарт Варни, ведущий FOX

Специалист полагает, что текущие проблемы в США исходят от "первого дня Байдена у власти", когда лидер Белого дома решил подорвать энергетическую независимость Америки. По словам Стюарта Варни, это постановление стало ошибкой номером один для администрации действующего президента.

Ведущий Fox Business Варни: инфляция становится гибелью "американской мечты".

Фото и видео: Fox News