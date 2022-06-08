Ведущий Fox Business Варни: инфляция становится гибелью "американской мечты"

На телеканале рассказали о пессимистичном настрое американцев из-за высоких цен на топливо.

Ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни в эфире заявил, что инфляция становится гибелью "американской мечты". По мнению журналиста, уже сейчас жители страны чувствуют крайний пессимизм из-за попадания в инфляционную спираль. Жители США недовольны и боятся дальнейшего ухудшения обстановки.

Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Когда это закончится? Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано. Стюарт Варни, ведущий Fox Business

Напомним, что согласно данным опроса местного издания The Wall Street Journal, 38% респондентов в США полагают, что стали жить хуже. Варни уточнил, что это произошло за те полтора года, которые президент Джо Байден находится у власти в Белом доме. Еще 50% опрошенных полагают, что имеют мало шансов на улучшение условий жизни. Ведущий подчеркнул, что прирост инфляции не падает, а стоимость за каждый галлон бензина увеличивается на 4-5% ежедневно.

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Фото и видео: Fox Business