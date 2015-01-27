В США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско

Американского лидера не считают тем, в ком нуждаются "зарубежные друзья" Вашингтона.

Телеведущий Стюарт Варни назвал заявление президента США Джо Байдена о Тайване фиаско. Об этом он заявил в эфире канала Fox Business.

Варни считает, что американский лидер не является "прямолинейным" президентом, в котором нуждаются "зарубежные друзья" Вашингтона. Он также назвал фиаско с Тайванем классическим случаем.

Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Стюарт Варни, телеведущий Fox

Ранее Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня.

Видео: YouTube / Fox Business