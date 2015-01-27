В США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско

Телеведущий Стюарт Варни назвал заявление президента США Джо Байдена о Тайване фиаско. Об этом он заявил в эфире канала Fox Business.
Варни считает, что американский лидер не является "прямолинейным" президентом, в котором нуждаются "зарубежные друзья" Вашингтона. Он также назвал фиаско с Тайванем классическим случаем.
Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось.
Стюарт Варни, телеведущий Fox
Ранее Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня.
Видео: YouTube / Fox Business
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