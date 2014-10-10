Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня

Американский лидер отметил, что страна взяла на себя соответствующие обязательства.

Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны по защите Тайваня. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьером Японией Фумио Кисидой, прошедшей в Токио.

Байден утвердительно ответил на вопрос, готов ли Вашингтон участвовать в защите Тайваня на случай вторжения. Американский лидер отметил, что страна взяла на себя соответствующие обязательства. По его словам, США сделают так, чтобы статус-кво Тайваньского пролива "не был изменен в одностороннем порядке".

Ранее телеведущий Fox News заявил, что в США сделали еще один шаг в сторону "тирании".

Видео: YouTube / Reuters