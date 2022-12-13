В США заявили о провале плана Белого дома по Украине

Скотт Риттер объяснил, что Россия стала только сильнее из-за западных санкций.

Американские власти хотели использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти российского президента президента Владимира Путина, однако план Белого дома не только провалился, но и привел к усилению военного потенциала Москвы. Соответствующее заявление в ходе аналитического выпуска на YouTube-канале Judging Freedom сделал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт пояснил ведущему шоу что Вашингтон собирался в личных нуждах использовать региональный кризис, как и западные антироссийские санкции.

Нас не волнует Украина, мы готовы принести ее в жертву ради попытки сменить власть в Москве. Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. Скорр Риттер, разведчик США

Специалист добавил, что сейчас Вашингтон не может ничего сделать для того, чтобы изменить ситуацию с украинским конфликтом. Офицер США Скотт Риттер: Вашингтон создает лишь видимость поддержки Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom