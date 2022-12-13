Офицер США Скотт Риттер: Вашингтон создает лишь видимость поддержки Украины

Эксперт заметил, что Вашингтон приносит Украину в жертву.

Американский офицер в отставке Скотт Риттер считает, что Вашингтон создает лишь видимость поддержки Украины для сохранения собственной геополитической репутации. Соответствующее заявление представитель разведки морской пехоты США в отставке сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Гость шоу прокомментировал ведущему необходимость поставки киевскому режиму танков западного производства. Этот инцидент Риттер назвал уловкой администрации при президенте Джо Байдене или "политическим прикрытием". Специалист пояснил, что такое малое количество отправляемых Вооруженным силам Украины боевых машин, а также долгие сроки отправки значительно не повлияют на обстановку в конфликте в пользу Киева.

... Мы сделали все возможное. Мол, русские просто слишком большие и страшные. Но факт в том, что мы даже не пытаемся. Мы буквально жертвуем Украиной и украинской армией, приносим их в жертву. Скотт Риттер, офицер разведки США

Экс-разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины. Он добавил, что в отношении ситуации на поле боя "все знают" и глава Пентагона Ллойд Остин, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, и президент Джо Байден.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom