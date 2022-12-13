Экс-разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины

Эксперт заметил, что Белый дом знает, что Киев не сможет выстоять против России.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о начале подготовки американских властей к поражению Украины. Соответствующее заявление в ходе YouTube-проекта Dialogue works сделал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Специалист уверен, что руководство Белого дома знает о неизбежном проигрыше киевского режима, поэтому начала разрабатывать такой сценарий завершения регионального конфликта.

Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. <…> Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают. Скотт Риттер, американский офицер

Эксперт пояснил, что президент США Джо Байден в курсе, что после разгрома украинских Вооруженных сил его действующей администрации придется отвечать на очень сложный вопрос о том, как именно России удалось победить в этом конфликте. По мнению Риттера, теперь Белый дом намерен убедиться в том, что когда это время придет, они могут сказать о том, что сделали все возможное и дали Киеву все, что страна просила. В том числе речь идет и о танках.

В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works