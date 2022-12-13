Скотт Риттер объяснил, что экономика Украины может рухнуть в одночасье.

Решение российского руководства и президента Владимира Путина нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала John Mark Dougan сделал американский отставной офицер из разведки морской пехоты Скотт Риттер. Он пояснил, что в результате украинская экономическая система сейчас разорвана в клочья, а хозяйственная отрасль русхнула бы в один момент, если бы власти США не решили выделить десятки миллиардов долларов в качестве финансовой помощи киевским коллегам.

И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена. <…> Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы <…>, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского. Скотт Риттет, офицер в отставке США

Эксперт добавил, что снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало внутреннюю борьбу за власть и многочисленные интриги в высших киевских эшелонах.

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина заблуждается по поводу отношения к ней США и НАТО.

Фото и видео: YouTube / John Mark Dougan