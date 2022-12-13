Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина заблуждается по поводу отношения к ней США и НАТО

Эксперт оценил шансы Киева на вступление в ЕС и НАТО.

Бывший американский разведчик, отставной офицер Корпуса морской пехоты Скотт Риттер считает, что украинские власти заблуждаются по поводу отношения к ней США и НАТО. В эфире YouTube-проекта Dialogue Worksон назвал ситуацию "прискорбной" для Киева. По мнению гостя шоу, страны коллективного Запада поддерживают Украину только не словах, но не предоставляют государству всех необходимых ресурсов. Он уверен, что причина кроется в том, что Украине по определению не удастся одолеть Россию в противостоянии, но Запад "продолжает морочить голову".

США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо Скотт Риттер, экс-разведчик США

По словам эксперта, Запад жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России, а Евросоюз тоже исключительно на словах поддерживает вступление Украины в свой состав, но на самом деле структура ЕС никогда не станет поглощать нефункционирующую экономическую систему. Риттер добавил, что даже если в какой-то период времени получится восстановить Украину, то она все равно никогда не станет частью коллективного Запада.

Экс-инспектор ООН заявил о необходимости прекратить поставки оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works