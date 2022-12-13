Экс-инспектор ООН заявил о необходимости прекратить поставки оружия Украине

Скотт Риттер оценил возможность ядерной войны.

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иранского оружия массового поражения и по совместительству экс-американский разведчик Скотт Риттер заявил о необходимости прекратить поставки оружия Украине и отказаться от стремления к победе киевского режима на международной арене. Об этом эксперт рассказал в эфире онлайн-семинара, организованного в формате видеоконференции Институтом Шиллера.

Главная надежда сейчас в том, чтобы отказаться от какого-либо расчета на возможную победу Украины, добиться принятия Западом необходимости смягчения ущерба, который был уже причинен. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер выразил мнение о том, что сейчас попытки добиваться от российской стороны ее участия в дипломатических переговорах на условиях коллективного Запада и украинских властей будут контрпродуктивны. Бывший разведчик из США полагает, что любые подобные попытки в отношении Москвы закончатся плохо, а также вызовут более резкий ответ со стороны РФ, приведут к эскалации конфликта, который может перерасти в мировую ядерную войну.

Американский разведчик Риттер предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / Schiller Institute

