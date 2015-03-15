Американский разведчик Риттер предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot

Эксперт отметил, что Украина не сможет интегрировать эти комплексы в свою систему ПВО.

Американский разведчик Скотт Риттер предупредил о последствиях передачи Вооруженным силам Украины американских зертно-ракетных комплексов противоракетной обороны Patriot. В ходе интервью с журналистами YouTube-канала Judging Freedom. Эксперт пояснил, что для использования данных западных систем вооружения военным киевского режима потребуется месяцы боевой подготовки на территории США. Поставки данного ПРО осложнит положение украинских властей, так как эти комплексы будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины.

Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении. Единственное место, где тренируют военных для Patriot, — это США, поэтому по логике украинцев придется направлять туда. Скотт Риттер, разведчик США



По мнению Скотта Риттера, таким образом Patriot окажется изолирован на Украине, поэтому станет легкой мишенью. Разведчик выразил уверенность в том, что эти ЗРК противник вычислит и ликвидирует "довольно быстро". По мнению специалиста, западные поставки этого комплекса не повлияют на исход регионального конфликта, так как "Украина проиграет в любом случае".

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom