Эксперт оценил стремление властей США завершить конфликт на поле боя.

Американский полковник Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон сигнализирует российскому президенту Владимиру Путину о своем нежелании вести мирные переговоры по Украине, так как стремятся военного завершения регионального кризиса. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-канале Judging Freedom. Специалист оценил слух о том, что Пентагон разрешит киевскому режиму использовать американское вооружения для ударов по российской территории и объектам. По мнению гост эфира, вряд ли эта ситуация приведет к эскалации конфликта. Предположительно, конфликт может завершиться заранее, если ВСУ получат от Запада необходимые ракеты.

Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины, <...> потому что США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность. Дуглас Макгрегор, полковник США

Эксперт пояснил, что в интересах украинского президента Владимира Зеленского добиться при посредничестве Вашингтона прекращения огня, так как сейчас Вооруженные силы Украины несут серьезные потери, а вероятность наступления ВС РФ довольно высока.

Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom