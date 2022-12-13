Джон Кирби напомнил, что весной ВСУ могут начать наступление в регионе конфликта.

В США заявили, что поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ в наступлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Чиновник пояснил, что Пентагон совершил попытку помочь киевскому режиму атаковать противника в регионе конфликта в связи с улучшением погодных условий.

Здесь суть в том, чтобы помочь Украине защититься, но также помочь Украине в том, чтобы у нее была возможность перейти в наступление, когда позволят погодные условия и оперативные условия. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме ушли от ответа на вопрос о поставках Киеву истребителей.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television