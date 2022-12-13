Джон Кирби оценил вероятность отправки Киеву боевой авиации.

В Белом доме ушли от ответа на вопрос о поставках Киеву истребителей четвертого поколения. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби отметил, что власти страны регулярно обсуждают с киевским режимом все их потребности в военной сфере.

Мы ведем постоянные обсуждения с украинцами о вооружениях, они развиваются по мере изменения условий. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Российские дипломаты ранее направили странам НАТО ноту протеста из-за поставок западных вооружений на Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную помощь для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

В Белом доме заявили, что не диктуют Киеву, куда наносить удары.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television