Джон Кирби отметил, что США не говорят Киеву какие выбирать цели для защиты территории.

В Белом доме заявили, что не диктуют Киеву, куда наносить удары. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга со СМИ в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Однако чиновник признал тот факт, что власти помогают ВСУ получать и передавать разведданные. В том числе речь идет и о целеуказаниях. Таким образом сотрудник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, ожидает ли Белый дом попытки Киева провести операцию на полуострове Крым или Донбассе.

Мы не диктуем украинцам, как и где им проводить операции, какие осуществлять задачи, какие выбирать цели. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что власти США делают все необходимое и возможное для того, чтобы помогать киевскому режиму с разведывательной информацией и данными, которые смогут использовать должностные лица киевского режима.

Белый дом уверен в целевом использовании Киевом финансовой помощи США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television