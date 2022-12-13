Джон Кирби рассказал, что средства идут через Всемирный банк.

Белый дом уверен в целевом использовании Киевом финансовой помощи США. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Чиновник отметил, что власти страны не видели никаких признаков того, чтобы бюджетные средства стали жертвой каких-либо коррупционных процессов. Таким образом спикер прокомментировал скандалы, которые привели к кадровым перестановкам в киевском режиме.

Я бы сказал то же самое и о помощи на цели безопасности. <...> Нет признаков того, чтобы что-то из того, что мы направили, попало не в те руки или использовалось ненадлежащим образом. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что федеральные средства идут через Всемирный банк, поэтому власти США "уверены в процессе". В Белом доме заявили, что учитывают предупреждения РФ о красных линиях.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

