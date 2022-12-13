В Белом доме заявили, что учитывают предупреждения РФ о красных линиях

Джон Кирби рассказал о том, что танки США не представляют угрозу России.

США заявили, что поставки танков Киеву не несут угрозу России и не пересекают "красные линии". Тем не менее, как отметили в Белом доме, Вашингтон не отвергает предупреждения РФ об опасности эскалации вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. Чиновник объяснил, что танки США не представляют из себя наступательную угрозу для ВС РФ в регионе. Власти страны не относятся пренебрежительно к ситуации с украинским кризисом.

Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и территорию, возвращать обратно территорию. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом: Киев должен сам принимать решения о возможности ударов по Крыму.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television